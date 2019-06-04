محافظ الزلفي يعايد المرضى والنزلاء ويزور أصحاب الفضيلة

صحيفة الخليج الإلكترونية قام محافظ الزلفي أ مسفر بن غالب العتيبي صباح أول أيام عيد الفطر المبارك بزيارة معايدة للمرضى المنومين بالمستشفى؛ للاطمئنان عليهم وتقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك ومشاركتهم فرحة العيد، كما شارك العتيبي نزلاء سجن محافظة الزلفي فرحتهم بعيد الفطر المبارك مهنئاً بهذه المناسبة السعيدة ، من جهته أخرى قام محافظ الزلفي بزيارات معايدة لأصحاب الفضيلة في منازلهم هنأهم خلالها بعيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير والبركات حيث زار كل من فضيلة رئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالمحسن الغيث وفضيلة الشيخ محمد الخميس وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الطيار. فضيلة الشيخ عبدالله الطيار و محافظ الزلفي أ مسفر بن غالب العتيبي

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