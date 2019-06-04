"أنصار الله" تثمن موقف قبيلة "دهم" وتعلن السيطرة على مواقع للجيش في الجوف

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القاهرة — سبوتنيك. قال المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته في "فيسبوك"، إن "وحدات خاصة من الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية واسعة في مديرية خب والشعف شرق الجوف تمكنت خلالها من تطهير وتأمين جبهتي الصفحة والوجف بشكل كامل وصولا إلى منطقة اليتمة".
وأوضح أنه "تم خلال المسار الأول السيطرة على 9 مواقع، وفي المسار الثاني تمت استعادة 7 مواقع، فيما تم تطهير 10 مواقع في المسار الثالث، ليصبح عدد المواقع المطهرة 26 موقعاً وبمساحة إجمالية تقدر بأكثر من 40 كيلو متراً مربعاً".
وأشار العميد سريع بأن "العملية تأتي في إطار التنفيذ الفعلي لوعد قائد الثورة والقيادة العسكرية العليا في أن العام الخامس سيكون عام النصر والحسم إن شاء الله".
ووفقاً للعميد سريع، قُتل العشرات من الجيش اليمني وأصيب آخرون خلال العملية الهجومية الواسعة، فيما تم أسر عدد من العسكريين، وإعطاب أكثر من عشر آليات واغتنام أسلحة وعتاد عسكري كبير.
وأكد استمرار العملية الهجومية وسيرها وفق الخطط العملياتية.
وثمن سريع دور قبيلة "دهم" الذين انسحبوا من ميدان المعركة رافضين قتال الجيش واللجان الشعبية، حسب سريع، داعياً مشايخ وقبائل منطقة اليتمة إلى اتخاذ موقف مماثل.
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