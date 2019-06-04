موسكو ترحب ببيان رئيس المجلس العسكري السوداني بشأن تشكيل حكومة انتقالية

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "نحن نراقب عن كثب الوضع في السودان. نكرر نداءنا لجميع القوات السودانية لإظهار مسؤوليتها القصوى وحل النزاعات السياسية الداخلية في البلاد بالوسائل السلمية والديمقراطية من خلال حوار وطني واسع".

وأضاف البيان: "نرحب ببيان رئيس المجلس العسكري الانتقالي البرهان، حول إنشاء حكومة تكنوقراطية لحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية وعقد انتخابات عامة في السودان بعد 9 أشهر".

وأكد البيان على أن: "الضغط الخارجي، والإنذارات، خاصة التدخل، غير مقبولة، فهي محفوفة بتفاقم المواجهة".

Advertisements

هذا وأعلن المجلس العسكري السوداني، في وقت سابق من اليوم، إنه ألغى كل الاتفاقات السابقة المبرمة مع تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير ودعا إلى انتخابات مبكرة، وقرر تشكيل حكومة تسيير أعمال، في أعقاب أعمال عنف دموية في الخرطوم بعد أن قامت قوات الأمن بتفريق مخيم الاعتصام الرئيسي قبالة مقر وزارة الدفاع.

ووصلت المحادثات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير إلى طريق مسدود رغم المفاوضات التي استمرت أسابيع.

ورغم الاتفاق على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات وتشكيل هيئة تشريعية، فإن المحادثات بشأن لمن تكون الأغلبية في المجلس السيادي، للمدنيين أم للجيش و التي ستقود البلاد خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية وصلت إلى طريق مسدود.