ولي العهد السعودي يزور جنوده في المنطقة الجنوبية

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المنطقة الجنوبية: قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقباله، الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.

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ونقل ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد الأمير محمد بن سلمان "اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد".

ورافق ولي العهد خلال الزيارة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع.