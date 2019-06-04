دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تويتر تستحوذ على شركة Fabula AI للمساعدة في محاربة المحتوى الزائف

في ظل جهودها للمحافظة على بيئة نظيفة خالية من التشويش والأخبار والمحتوى الزائف قامت شركة تويتر بالاستحواذ على الشركة البريطانية الناشئة Fabula AI المتخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في محاربة المحتوى الكاذب والأخبار المشبوهة التي تثير العديد من المشاكل وتفاقم الأزمات على الشبكات الاجتماعية.

وتقدم Fabula AI نفسها في هذا المجال من خلال ما تعرضه على موقعها الرسمي من حيث نجاحها في اختراع تقنية جديدة لمحاربة المحتوى المظلل أطلقت عليها ” Geometric Deep Learning” والتي أثبت نجاعتها في التعرف على هذا النوع من المحتوى والحد من تواجده بشكل كبير وصل لنسبة 93%.

فيما لم تبدي تويتر أي تصريح حول خطة استخدامها لتقنيات الشركة الفذة مع العلم أنها ستشكل علامة فارقة في مساعدة تويتر في تحليل البيانات المختلفة المتواجدة على الشبكة الاجتماعية والتي بدورها سيتم استغلالها في تطبيق سياسات الاستخدام المختلفة عبر تويتر، وبالتالي تحسين بيئة التواصل بشكل عام الوصول لهدف المنصة لجعلها مكاناً أكثر تفاعلاً للمستخدمين.

التدوينة تويتر تستحوذ على شركة Fabula AI لمساعدتها في محاربة المحتوى الزائف ظهرت أولاً على عالم التقنية.