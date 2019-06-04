دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك تأتي بالدعم للصور الرمزية "Avatars" في ماسنجر وموجز الأخبار

© Tech World قدمت بواسطة فيسبوك تأتي بالدعم للصور الرمزية "Avatars" في ماسنجر وموجز الأخبار

قامت شركة فيسبوك اليوم بإطلاق ميزة الصور الرمزية “Avatars” سواء في محادثات ماسنجر أو في تعليقات موجز الأخبار، وتُعدّ هذه الميزة طريقة مرحة للمستخدمين لتمثيل أنفسهم في الدردشات والتعليقات، أو بعبارة أخرى تخصيص شكل افتراضي خاص بك لاستخدامه كملصقات في الدردشة والتعليقات.

بدوره هذه الميزة متاحة حاليًا للمستخدمين في أستراليا فقط، ولكن سيتمكن جميع مستخدمي فيسبوك من إنشائها وتجربتها في وقت ما في نهاية هذا العام أو أوائل العام المقبل، وذلك حسب ما أشارت إليه فيسبوك.

عمومًا، بمجرد تخصيص المستخدم لوجه الصورة الرمزية والشعر والملابس الخاصة به، سيتم وضع نجمة في مجموعة من الملصقات التي يتم تحديثها باستمرار والتي تنقل المشاعر والعبارات الشائعة، وهذه الخطوة ما هي إلّا تقدّم للتعبير عن الذات على فيسبوك.

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وبالمقارنة بين Avatars و Bitmoji الشائعة في سناب شات، لن يتمكن المستخدم مع Avatars من دمجها في تطبيقات أخرى مثل لوحات المفاتيح، كما ولا يوجد خيار لالتقاط صورة لبدء عملية الإنشاء، وهنا أشار متحدث باسم فيسبوك ” أن هناك حساسية حول التعرف على الوجه”.

أخيرًا سيتمكن المستخدمين من البدء في إنشاء الصور الرمزية الخاصة بهم مع مجموعة مختارة من الأشخاص المحايدين بين الجنسين مع وجود 18 سمة للمظهر العام والملابس، وتقول الشركة أن هذه الخاصية ستكون مفيدة جدًا للأشخاص الذين يرغبون في عدم الكشف عن هويتهم.

التدوينة فيسبوك تأتي بالدعم للصور الرمزية “Avatars” في ماسنجر وموجز الأخبار ظهرت أولاً على عالم التقنية.