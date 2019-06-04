دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة AMD تمنح سامسونج رخصة معمارية معالجات رسومات Redeon لنسخها للهواتف الذكية

أبرمت شركة سامسونج شراكة مع شركة AMD الأمريكية تتيح لها استخدام تقنية معالجات رسومات AMD Redeon ليتم تهيئة معماريتها لبناء معالجات الهواتف الخاصة بسامسونج، حيث ستدفع الشركة الكورية مقابل الوصول لمعمارية أخر معالجات AMD و هي RDNA التي من المتوقع أن يتم استخدامها كلبنة أساسية في بناء معالجات Exynos لهواتف ساسونج المتوافقة معها.

والواضح من الصفقة أن شركة AMD ضمنت لنفسها الدخول في مضمار مغاير وفتح لنفسها سوقاً جديداً في مجال الهواتف الذكية، بجانب ما هو معروف بأن معالجالتها موجودة على نسخ الحواسيب المكتبية والمحمولة بالإضافة إلى تقنياتها المستخدمة في وحدات الألعاب مثل إكس بوكس وبلايستيشن وكذلك بعض معالجات إنتل تستخدم تقنيات الشركة التي ستساهم أيضاً في خدمة الألعاب السحابية من قوقل “Stadia”.

ومن جانب سامسونج يبدو أنها في صدد استبدال تصاميم وتقنيات ARM البريطانية التي تستخدمها في صناعة معالجات Exyons بتلك الخاصة بـ ِAMD وفقاً للشراكة الجديدة، والتي بكل حال لن تشهد انتشاراً عالمياً نظراً لتنويع الشركة في الاعتماد على معالجتها وفقاً للمنطقة الجغرافية التي تحتم استخدام بعض هواتفها معالجات سنابدراحون.

التدوينة AMD تمنح سامسونج رخصة معمارية معالجات رسومات Redeon لنسخها للهواتف الذكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.