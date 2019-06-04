شكرا لقرائتكم خبر عن "البرلمان العراقى" يطالب رئيس الوزراء باستهداف الخلايا الإرهابية فى محيط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقى حسن كريم الكعبى، الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى إلى استهداف الخلايا الإرهابية فى مناطق حزام بغداد.

وقال الكعبى فى بيان صحفى له أنه "سبق وان أصدرنا بياناً عاجلا عقب تفجيرات محافظة كركوك أكدنا فيه ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراجعة الخطط الأمنية والبدء بعمليات استباقية ضد الخلايا النائمة التى تحاول ترتيب صفوفها من جديد لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية".

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وأضاف أن "ما شهدته منطقة الطارمية يوم أمس، من استهداف الجيش العراقى، ومحاولات دخول الانتحارين والهجوم الداعشى فى مناطق جرف النصر والقائم وغيرها، تستدعى مواقف عاجلة وعملية من الجميع سيما الرئاسات والقيادات الأمنية العليا أمام مسؤولية حفظ الأرواح واتخاذ كافة الأساليب الكفيلة بردع الإرهاب ومحاسبة المقصرين".

ودعا الكعبى، القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلى "اتخاذ توجيه عاجل حول المباشرة باطلاق عمليات أمنية استباقية دقيقة وواسعة النطاق لضرب خلايا الإرهاب النائمة وتنشيط الدور الاستخبارى فى مناطق حزام بغداد والمناطق المحيطة لها، فضلا عن التى تتكرر فيها الخروقات الأمنية فى العاصمة وبقية المحافظات للإسراع بتطهيرها، إضافة إلى تحصين الشريط الحدودى بالتعاون مع سلاح الجو.

كانت خلية الإعلام الأمنى العراقية قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثاً عن "إرهابيين" فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية فى الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة إرهابيين من الذين أطلقوا النار على القوات.