شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكرى لإجراء انتخابات خلال 9 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت المعارضة السودانية اليوم الثلاثاء خطة المجلس العسكرى الحاكم لإجراء انتخابات خلال 9 أشهر، وذلك فى اليوم التالى لأسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل. كان المجلس العسكرى الانتقالى الحاكم فى السودان قد طرح أمس اقتراحا حول إجراء انتخابات خلال 9 أشهر.

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