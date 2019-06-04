العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى هجوم مزدوج ببغداد إلى 6

بغداد/ إبراهيم صالح/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، أن حصيلة الهجوم المزدوج الذي استهدف القوات الأمنية في قضاء الطارمية، شمالي بغداد، ارتفع إلى 6 قتلى من عناصر القوات الأمنية.

وشن مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي، فجر الثلاثاء، هجومًا مزدوجًا في قضاء الطارمية، ذات الغالبية السُنية شمالي بغداد، ما أسفر عن مقتل 4 جنود عراقيين وإصابة آخرين.

وقال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، للأناضول، إن "اثنين من الجنود العراقيين ممن أصيبوا جراء هجوم الطارمية، توفيا نتيجة إصابتهما البالغة".

وأضاف: "بذلك ارتفع عدد القتلى من القوات الأمنية إلى 6 قتلى، مع وجود مصابين آخرين حالتهم حرجة".

Advertisements

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت خلية الإعلام الأمني (تتبع لوزارة الدفاع)، عن مقتل أربعة من القوات الأمنية؛ إثر هجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثًا عن "إرهابيين"، فجروا عبوة ناسفة في سيارة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية.

وأشارت الخلية إلى مقتل ثلاثة مسلحين من الذين أطلقوا النار على القوات، دون تفاصيل إضافية.

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.