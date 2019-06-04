الرئيس اللبناني يطلب تشديد التدابير الأمنية عقب هجوم طرابلس

بيروت/ إدوار حداد/ الخليج 365

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية في البلاد، لمواكبة فترة الأعياد وفصل الصيف.

جاء ذلك أثناء ترؤسه اجتماعا أمنيا في قصر بعبدا شرق العاصمة بيروت، لبحث الهجوم المسلح، الذي وقع عشية عيد الفطر في مدينة طرابلس شمالي لبنان.

والإثنين، قتل 4 عناصر من قوات الأمن بينهم ضابط، في اشتباكات مع مسلح بطرابلس، وجرح 4 آخرون، بينهم حارس أمن بشركة خاصة، فيما فجر المسلح نفسه بعد محاصرته بأحد المباني، وفق مراسل الخليج 365.



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وقدم عون، في مستهل الاجتماع، تعازيه إلى أسر وأهالي العسكريين، ثم اطّلع على تفاصيل الاعتداء في ضوء المعلومات المتوافرة، والتحقيقات الأولية الجارية، والتي أظهرت أن له خلفيات ثأرية من الجيش والقوى الأمنية.

وشدد على أن مواجهة الإرهاب مهمة متواصلة للقوى والأجهزة الأمنية والعسكرية، وتتطلب اليقظة والجهوزية الدائمة، مركزا على أهمية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين مختلف هذه الأجهزة.

ودعا إلى تكثيف المتابعة الأمنية للمشتبه فيهم، والمبادرة عند الضرورة إلى تنفيذ عمليات استباقية.

وحضر الاجتماع وزيرا الداخلية والبلديات ريا الحسن، والدفاع إلياس بو صعب، وقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني منصور، ورئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.