بهذه التعليمات انقذ هاتفك المحمول إذا سقط في الماء

من أصعب المشاكل التي قد يتعرض لها هاتفك المحمول هو السقوط في الماء ولكن لتفادى مثل هذه المشاكل عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة للحفاظ عليه.
هواوي توجه هذه الرسالة الهامة لمستخدميها في الإمارات alqiyady 1 هواوي توجه هذه الرسالة الهامة لمستخدميها في الإمارات
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ينصح الخبراء بإخراج الهاتف بسرعة من الماء فبقائه لوقت أطول يصعب من إصلاحه ويزيد الضرر، بالإضافة إلى عدم رج الجهاز حتى لا تتخلل المياه لأجزاء أخرى به وتزيد الأمر صعوبة.
كيفية التخلص من مشكلة سخونة الهاتف alqiyady 1 كيفية التخلص من مشكلة سخونة الهاتف
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ويُشدد الخبراء ذاتهم على ضرورة تجنب وضع الهاتف في الشاحن أو توصيله بالكهرباء أو تعرضه للحرارة أو مروحة هوائية بعد إخراجه من المياه والاستعانة بشخص متخصص لإصلاحه.المزيد:
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