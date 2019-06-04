دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج ستطلق مساعدها المنزلي Galaxy Home في الربع الثالث من العام الجاري

صرح المدير التنفيذي لشركة سامسونج أن شركته تضع خطة لإطلاق مساعدها المنزلي Galaxy Home المدعوم بمساعدها الصوتي بيكسبي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019، بعد أن كان من المفترض إطلاقه في إبريل الماضي لكن عدم جهوزيته أدى لتأجيل الشركة الإطلاق مع توافق ذلك مع تسريبات حول عمل سامسونج على مساعد منزلي أصغر حجماً Galaxy Home Mini ليبدو أن الشركة في طريقها لطرحهما في السوق معاً.

وكان سامسونج قد كشفت لأول مرة عن مساعدها الصوتي المنزلي Galaxy Home في أغسطس الماضي بالتوافق مع إعلانها عن جالكسي نوت 9، حيث أنه سيعمل بالتوافق مع مساعدها الصوتي بكسبي الذي تبذل الشركة قصارى جهدها لتطويره وتقديمه كمنافس شرس في سوق المساعدات الصوتية؛ الذي يشهد نمواً متسارعاً وإقبالاً كبيراُ من قبل المستخدمين عالمياً وبشكل خاص سوق الولايات المتحدة الذي تسيطر عليه كل من أمازون وقوقل.

ومن تصريح المدير التنفيذي للشركة يمكن توقع إطلاق الشركة للمساعد المنزلي بنسختيه في حدث أغسطس القادم للإعلان عن جالكسي نوت 10 أو خلال مؤتمر IFA في برلين المنعقد في سبتمبر.

التدوينة سامسونج ستطلق مساعدها المنزلي Galaxy Home في الربع الثالث من العام الجاري ظهرت أولاً على عالم التقنية.