شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة اليمنية تحبط محاولة تسلل عناصر حوثية إلى مواقعها فى البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت المقاومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، محاولة تسلل عناصر من ميليشيا الحوثى الانقلابية إلى مواقع المقاومة فى محافظة البيضاء وسط البلاد.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصدر ميدانى فى المقاومة قوله "إن مواجهات عنيفة اندلعت بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثى المدعومة من إيران فى مديرية القريشية بمحافظة البيضاء أثناء محاولة عناصر من الميليشيا التسلل إلى مواقع المقاومة فى جبل (نوفان) الاستراتيجى، مؤكدا أن قوات المقاومة تمكنت من إحباط محاولة التسلل".

وأشار المصدر الميدانى إلى أن المواجهات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا الحوثية.

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