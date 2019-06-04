بالفيديو والصور.. ولي العهد يزور جنود الحد الجنوبي في أول أيام العيد

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.

ونقل سمو ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدا سموه اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع. Advertisements

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