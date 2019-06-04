بكلمات مؤثرة... ضجة بعد تداول فيديو لفلسطيني يهدد الجيش الإسرائيلي

ويظهر الفيديو الرجل الفلسطيني وهو يقف أمام جنود الجيش الإسرائيلي في غضب ويطلق كلمات مؤثرة؛ بحسب قناة "العالم".
وقال الفلسطيني:
قضيتي ضدكم هي كالتالي، سترون ما يحدث لكم يومًا ما، يومًا ما ستقول لنفسك ليتني لم أولد في إسرائيل، ليتنى لم أهاجر إلى إسرائيل، إسأل نفسك. أتحداكم جميعًا إذا كان هناك أي واحد منكم ولد جده في إسرائيل فسأمنحه منزلي، راجعوا أنفسكم جيدًا 66 سنة هذه هي حالكم.
وتابع الفلسطيني كلامه الموجه لجنود الجيش الإسرائيلي:
تذكروا الرومان وبريطانيا كانوا يحتلون ثلثي العالم، أين هي الآن وأين الرومان، والآن إسرائيل تريد احتلال فلسطين، مستحيل أن يكون لكم ذلك وتلك أغنية قديمة، الفطرة الإنسانية ترفض الاحتلال، نحن أتيناكم في مظاهرة سلمية لنقول لكم السلاح لن يجدي معنا أبدًا، لدينا عقيدة في قلوبنا، ولديكم مسدسات في أياديكم، ويومًا ما ستلقون أسلحتكم، ولن نترك نحن العقيدة في صدورنا أبدًا ما حيينا.
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