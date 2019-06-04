إخلاء مركز تجاري في أبو ظبي بعد إنطلاق إنذار

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ابوظبي: أخلي مركز تجاري مؤقتا صباح الثلاثاء في جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي إثر انطلاق إنذار، بحسب ما أعلنت حكومة أبو ظبي

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي في تغريدة على تويتر أنه " حفاظاً على سلامة الزوار والعاملين في ياس مول ، تم إخلاؤه مؤقتاً بعد انطلاق إنذار صباح اليوم. وبعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن".

وقالت جزيرة ياس في تغريدة أنه "في وقت سابق من هذا اليوم تم سماع صافرات الإنذار في عالم فيراري أبوظبي وياس مول، وكإجراءات السلامة الاحترازية تم إغلاقهما للتحقق من الأمر".