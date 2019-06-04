الملك السعودي وولي عهده يؤديان صلاة العيد في المسجد الحرام

دبي - بواسطة محمد فارس © alekhbariyatv

أدى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام.

وأدت صلاة العيد مع قادة السعودية جموع من المصلين، بالإضافة إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وفق الصور التي نشرتها وسائل الإعلام في المملكة.

إلى ذلك، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على حسابه في "تويتر" تهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة العيد، وكتب بهذه المناسبة يقول: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام".

المصدر: وسائل إعلام سعودية