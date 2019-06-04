شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمنى: الزينبيات مليشيا نسوية عقائدية لا تتورع عن ارتكاب أى انتهاكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير حقوق الإنسان اليمنى، الدكتور محمد عسكر، إن جهاز "الزينبيات" التابع لمليشيات الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران، يتكون من نساء عقائديات، يتلقين تدريبات خاصة، بحسب "إندبندنت عربية".

وأشار إلى أن أغلبهن ممن يدين بالولاء المطلق لمليشيا الحوثى، مبينا أن هذه المجاميع النسائية بدأت بالظهور بشكل كبير بعد مقتل الرئيس السابق على عبدالله صالح فى ديسمبر 2017.

وأوضح الوزير "عسكر"، أن الحوثيين استخدموا "الزينبيات" لمطاردة قيادات المؤتمر الشعبى العام وأسرهم، وقمن أيضا بعمليات اقتحام للمنازل وتنفيذ عمليات تفتيش غير قانونية، فضلا عن قمع المظاهرات السلمية النسائية.

وأشار وزير حقوق الإنسان، إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد المنضويات ضمن كتائب "الزينبيات"، يتراوح ما بين ألفين إلى ثلاثة آلاف امرأة، لافتا إلى أنهن مستعدات لتنفيذ أى توجيهات من قبل زعيم الجماعة، كما أنهن لا يتورعن عن القيام بأى أعمال إجرامية وانتهاكات لحقوق الإنسان فى اليمن، مختتما حديثه بالإشارة إلى أن هذا الجهاز الأمنى "الزينبيات" يتوسع يوما بعد يوم.