البرلمان العراقى يدعو الحكومة إلى ضرب الخلايا الإرهابية فى بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقى حسن كريم الكعبى اليوم /الثلاثاء/ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدى إلى ضرب الخلايا الإرهابية فى مناطق حزام بغداد.

وقال الكعبى- فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - " إنه سبق وأن أصدرنا بيانا عاجلا عقب تفجيرات محافظة كركوك أكدنا فيه ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر ومراجعة الخطط الأمنية والبدء بعمليات استباقية ضد الخلايا النائمة التى تحاول ترتيب صفوفها من جديد لاستهداف المواطنين والقوات الأمنية".

وأضاف أن ما شهدته منطقة الطارمية يوم أمس من استهداف الجيش العراقي، ومحاولات دخول الانتحاري والهجوم الداعشي في مناطق جرف النصر والقائم وغيرها ، تستدعي مواقف عاجلة وعملية من الجميع واتخاذ كافة الأساليب الكفيلة بردع الإرهاب ومحاسبة المقصرين.

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت اليوم مقتل أربعة من القوات الأمنية بهجوم مسلح أثناء إجراء عملية تفتيش بحثا عن إرهابيين فجروا عبوة ناسفة على عجلة تابعة للأجهزة الأمنية في الطارمية، مشيرةً إلى قتل ثلاثة إرهابيين من الذين أطلقوا النار على القوات

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