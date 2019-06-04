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الحوثيون يختطفون 25 شخصا فى صنعاء بينهم إمام أحد المساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختطفت ميليشيا الحوثى الانقلابية، اليوم الثلاثاء، نحو 25 شخصا، بينهم خطيب ، وإمام أحد المساجد في (صنعاء ) بعد الاعتداء عليهم بالضرب بسبب إقامتهم صلاة عيد الفطر.


وذكرت قناة " العربية الحدث" الإخبارية ، أن عددا من أبناء "حى حزيز " بصنعاء لم يلتزموا بفتوى الميليشيا الحوثية، باعتبار أن اليوم /الثلاثاء / هو المتمم لشهر رمضان، واتبعوا وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، التى أكدت أن اليوم هو أول أيام عيد الفطر، وأقاموا صلاة العيد بحضور العشرات من المواطنين في مسجد الحى.


وأضافت أنه بعد انتهاء الصلاة وخروج كثير من المصلين، داهم مسلحون حوثيون "ملثمون " المسجد، ليعتدوا بالضرب على عدد من المصلين يقدر عددهم بنحو 25 شخصا، واختطافهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

 

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