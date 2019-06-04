العراق.. مقتل 3 عناصر من داعش بينهم انتحاري بالأنبار

الأنبار(العراق)/سليمان القبيسي/ الخليج 365

تمكنت القوات العراقية والعشائر المساندة لها في محافظة الأنبار (غرب)، اليوم الثلاثاء، من قتل ثلاثة عناصر من داعش بينهم انتحاري تسللوا الى منطقتين، بحسب ضابط أمني في شرطة الأنبار.

وقال النقيب احمد الدليمي، من شرطة الأنبار للأناضول، أن "قوة من الجيش والشرطة تمكنت من قتل انتحاري من داعش يرتدي حزاما ناسفا ويقود دراجة نارية تسلل الى منطقة زراعية شمال ناحية الرمانة التابعة لقضاء القائم 360كم غرب الرمادي".

وبيّن، أن "الانتحاري كان يروم استهداف القوات الامنية في ناحية الرمانة".

وأضاف الدليمي، أن "قوة أخرى من الجيش والشرطة والعشائر تمكنت من قتل عنصرين من داعش تسللا الى منطقة الآبار غرب قضاء عامرية الصمود 23 كم جنوب الفلوجة".

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ولفت الى أن "الارهابيين تم قتلهما بعد الاشتباك معهم وتم الاستيلاء على أسلحتهم".

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر تسيطر على جميع مدن الأنبار بعد إعلان تحريرها من داعش نهاية عام 2017، فيما تقوم تلك القوات بين الحين والآخر بعمليات ضد عناصر من داعش الارهابي يتسللون الى بعض مدن المحافظة.

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