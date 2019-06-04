"النهضة" التونسية تدين فضّ الاعتصام في الخرطوم بالقوّة

تونس/ عادل الثابتي / الاناضول

أدانت حركة النهضة التونسية (إسلامية – 68 نائبا/217) اليوم الثلاثاء فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالقوة، معبرة عن تضامنها الكامل مع الحراك السلمي في السودان.

وقالت النهضة، في بيان، اليوم، أنها "تدين بشدة الجريمة المرتكبة في حق المعتصمين السلميين وفي حق الحراك الشعبي السوداني" مقدمة "تعازبها الحارة الى عائلات الضحايا".

كما عبّرت النهضة "عن تضامنها الكامل مع الحراك السلمي في السودان وتطلع الشعب السوداني للحرية والديمقراطية ورفضها المبدئي لمواجهة المطالب الشعبية المشروعة بالعنف والسلاح."

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ودعت الى "الحوار وعدم فرض الحلول بالقوة، والى حكم مدني منتخب".

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين وقامت بفضه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت عن مقتل 35 شخصاً على الأقل.

فيما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم متعمدا، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بعزل عمر البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة الاثنين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.