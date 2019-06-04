شكرا لقرائتكم الذكرى الثلاثون لسحق انتفاضة تيانانمين: اعتقالات وصمت إعلامي وتكثيف تدابير أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بكين - أ ف ب | منذ 23 دقيقة في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 15:39

كثفت الصين اليوم الثلثاء تدابيرها الأمنية، في الذكرى الثلاثين للقمع لسحق احتجاجات ساحة تيانانمين، مع فرض رقابة على الإنترنت وقيود إضافية على الإعلام وتوقيف ناشطين. تزامن ذلك مع حرب كلامية مع واشنطن، حول سجل بكين في حقوق الإنسان.



ومرّت ذكرى قمع التظاهرات المطالبة بإصلاحات ديموقراطية وبإنهاء الفساد، في 4 حزيران (يونيو) 1989، بصمت في الفضاء العام ولمحادثات الخاصة.

لكن الولايات المتحدة نددت بـ "تبدّد" آمال الانفتاح في الصين، إذ قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "في العقود التي تلت (القمع)، أعربت الولايات المتحدة عن أملها بأن اندماج الصين في المجتمع الدولي سينتج منه مجتمع أكثر انفتاحاً وتسامحاً". وأضاف: "هذه الآمال تبدّدت. دولة الحزب الواحد في الصين لا تتسامح مع أي منشق وتنتهك حقوق الإنسان في كل مرة يصبّ ذلك في مصلحتها".

وانتقدت السفارة الصينية في واشنطن بـ "غطرسة" بومبيو، محذرة من أن مَن يحاول "إرهاب الشعب الصيني سينتهي به المطاف في مزبلة التاريخ".

وندّد ناطق باسم الخارجية الصينية بـ "هذيان جنوني وكلام تافه" للوزير الأميركي، مشدداً على أن "مسار النموّ الذي اختارته الصين، يحظى بدعم قوي من شعبها".

وكانت الشرطة الصينية تتحقق من بطاقات هويات السياح الأجانب خارج تيانانمين. وحاول صحافي فيديو من وكالة "فرانس برس" دخول الساحة، لحضور احتفال رفع العلم، ولكن طُلب منه المغادرة. وقال حراس مكلّفون مراقبة الدخول للساحة عبر بوابات إلكترونية للصحافي: "يجب أن تحمل تصريحاً من مجلس إدارة تيانانمين".

ومنعت قوات أمن التقاط صور أو فيديو في الساحة. واعترضت الشرطة صحافياً من "فرانس برس"، كان يجول المكان بسيارة، وطلبت منه محو الصور التي التقطها بكاميرته. ولم يتمكن صحافي آخر في الوكالة من حجز غرفة في فندق، تطلّ على الساحة، وقيل له إنها "تُرمّم".

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وقال سائق تاكسي وُلد عام 1989 لمراسل من "فرانس برس": "الأمر ليس أننا لا نبالي. نعرف ما حصل. ولكن كيف لي أن أتحدث معكم، وحوارنا يسجّل الآن عبر تطبيق في السيارة؟ الصين تغيّرت الآن. إذا كنت تملك مالاً فأنت تملك كل شيء. ومن دون مال، لا نجرؤ على فتح أفواهنا".

واستعداداً لذكرى الاحتجاجات، اعتقل النظام أو أبعد ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع وسائل الإعلام من إثارة الملف.

وأشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الى ان التكتل "ما زال، بعد 30 سنة، يبكي الضحايا ويقدّم تعازيه لعائلاتهم". ودعت بكين إلى أن "تطلق فوراً المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الموقوفين والمدانين، في إطار هذه الأحداث".

على صعيد آخر، حضّت الصين رعاياها المسافرين إلى الولايات المتحدة على توخي الحذر والتنبه من مضايقات الشرطة والجريمة.

وأشارت وزارة الثقافة والسياحة الى حوادث "إطلاق نار وسرقة وسلب متكررة في الولايات المتحدة"، ودعت السياح الصينيين إلى "تقويم الأخطار في شكل كامل" و"زيادة التيقظ إزاء الأمن والسلامة".

وفي تحذير منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الشركة الأميركية قامت في شكل "متكرر" باستخدام أساليب، مثل الهجرة ومقابلات، لـ "مضايقة" صينيين في الولايات المتحدة. وحضت الرعايا الصينيين والمؤسسات الممولة من بكين في الولايات المتحدة، على توخي الحذر "وزيادة التيقظ وتعزيز التدابير الوقائية".

ويأتي التحذيران بعد إعلان وزارة التعليم الصينية أن الطلاب والأكاديميين يواجهون مشكلات تتعلّق بالتأشيرات الأميركية، وحضتهم على تقويم "أخطار" السفر إلى الولايات المتحدة.