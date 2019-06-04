شكرا لقرائتكم روسيا تفنّد إعلان ترامب سحب جنود من فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو، نيويورك - أ ف ب | منذ 23 دقيقة في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 16:30

نفت روسيا إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنها أبلغته سحب معظم عسكريّيها المنتشرين في فنزويلا لدعم الرئيس نيكولاس مادورو.



وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "الأمر كما يبدو يتعلّق بإشارة غير مباشرة الى تقارير إخبارية، إذ لم تكن هناك رسالة رسمية من روسيا، ولا يمكن أن تكون هناك أي رسالة" في هذا الصدد.

وأكد أن الخبراء العسكريين الروس لا يزالون في فنزويلا "يعملون لصيانة المعدات التي زُوِدت بها سابقاً". وأضاف: "هذه العملية تنفذ وفقاً لخطة، ولا نعرف ما المقصود بعبارة: سحبوا عناصرهم".

وكان ترامب كتب الاثنين على "تويتر": "روسيا أبلغتنا أنها سحبت معظم عناصرها من فنزويلا".

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وحضّ الرئيس الأميركي موسكو في آذار (مارس) الماضي، على "الخروج" من فنزويلا، بعدما نشرت حوالى 100 جندي هناك، دعماً لمادورو الذي يواجه تحدياً لشرعيته، إذ اعترفت نحو 50 دولة، بينها الولايات المتحدة، بتنصيب زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة.

ونفى المجمّع الصناعي العسكري الروسي "روستك" معلومات أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أفادت بخفض عدد المستشارين العسكريين إلى "عشرات". ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرّب من وزارة الدفاع الروسية إن حوالى ألف جندي روسي كانوا في فنزويلا قبل سنوات.

وأشارت "روستك" الى أن الارقام المتعلّقة بالوجود الروسي في فنزويلا "مبالغ فيها عشرات المرات"، مؤكدة ان "عدد العناصر لم يتغيّر منذ سنوات". وأضافت: "يتوجّه فنيون اختصاصيون في شكل منتظم إلى فنزويلا، لإصلاح معدات وصيانتها".

الى ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي ومجموعة ليما التدخل لدى الدول الداعمة لمادورو، من أجل الدفع نحو انتقال سلمي للسلطة في فنزويلا.

وقال وزير الخارجية البيروفي نيستور بوبوليزيو: "قرّرنا وضع برنامج عمل (للسعي لدى) الدول المنخرطة مباشرة في دعم النظام غير الشرعي لنيكولاس مادورو، من أجل أن تصبح (هذه الدول) جزءاً من الحل".