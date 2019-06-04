شكرا لقرائتكم المفتي دريان يؤيد موقف الحريري​ الشجاع والمسؤول في ​قمة مكة​: ينسجم مع الموقف العربي الداعم للسعودية و​الامارات​ ضد العدوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 23 دقيقة في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 17:02

أكد مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ "أننا نتضامن مع اخواننا في المملكة العربية السعودية والخليج لصون امنهم وحرماتهم لان امنهم هو أمننا وحرماتهم هي حرماتنا وخلاصهم هو خلاصنا والاضرار بهم اضرار بنا. نحن مَعَ مُؤْتَمَراتِ القِمَّةِ الخَليجِيَّةِ وَالعَربيَّةِ والإسْلامِيَّة ، التي انْعَقَدَتْ في مَكَّةَ المُكَرَّمَة ، مِنْ أجلِ حِمَايةِ الأنْفُسِ والدِّيَارِ وَالأعْراض ، وَالحُرُمَاتِ وَالمَوَارِدِ مِنَ البَغْيِ وَالعُدْوَان"، مشددًا على "اننا نؤيد موقف رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ الذي اعلنه في ​القمة العربية​ الاستثنائية في ​مكة المكرمة​ وهو الذي يعبر عن ​سياسة​ الحكومة المنسجم مع الموقف العربي الداعم للسعودية و​الامارات​ ضد العدوان وهو موقف سليم وشجاع ومسؤول".



ألقى المفتي دريان خطبة عيد الفطر السعيد في جامع محمد الأمين في وسط بيروت، وأم المصلين في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الرئيس فؤاد السنيورة والنائبين فؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي، الوزير السابق خالد قباني، النائبين السابقين عمار حوري وزهير العبيدي، سفراء بعض الدول العربية، وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والنقابية والعسكرية.

وأشار دريان الى انه "هالنا ما وقع بالامس من حدث ارهابي واجرامي في طرابلس ونحن نقدر عاليا للقيادتين العسكرية والامنية السرعة في ضبط الامور ونتوجه اليهما بالتعازي بالشهداء ونسال الله الشفاء العاجل للجرحى".

رد على باسيل

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ورد دريان على وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن يسميه، واستغرب "ما نسمع عن السنية السياسية او المارونية السياسية او الشيعية السياسية او غيرها فهذه التعابير والمواقف من البعض بين الحين والآخر غير مقبولة وغريبة عن ثقافة المواطنة والعيش المشترك وحكم الدستور والقانون الذي ندعو إليه في لبنان"، مشيرا الى أن "التَّضَامُنَ الدَّاخِليَّ وَسَطَ أَزَمَاتِ المُحِيط، وَالأزْمَةِ الاقْتِصادِيَّةِ وَالمَعِيشِيَّة، ضَرورةٌ وَطَنِيَّةٌ عِمَادُهَا أَمْرَان: النَّأْيُ بِالنَّفْسِ لكي يَسْلَمَ الوَطَنُ مِنَ الهَزَّاتِ التي تُصَدِّعُ المُحِيطَ وَالجِوَار، والإصْلاحُ الدَّاخِلِيّ، وَمُكَافَحَةُ الفَسَاد، وَإحْلالُ حُكْمِ القانون، لكي يُمْكِنَ إنْقاذُ البَقِيَّةِ الباقِيَةِ مِنْ حَياةِ المُوَاطِنينَ وَمَعِيشَتِهِم، والنَّأْيُ بِالنَّفسِ لا يَعني الخُرُوجَ عَنْ مِيثَاقِ جَامِعَةِ الدُّولِ العَرَبِيَّة ، والتَّضَامُنِ مَعَ الأشقَّاءِ العرب". وأعلن "البقَاءَ على نهجِ الأُخُوَّةِ والتَّعَاوُنِ وَالمَحَبَّة، والتَمَسُّكَ مَعَ بقيةِ القياداتِ اللبنانيةِ المُخلِصَة بِسيادةِ لبنانَ وَعُروبَتِهِ وَحُرِّيَّتِه، لُبنانَ المِيثاقِ وَالدُّستور، وَحُكمِ القانون، والتَّمَسُّكِ بالاسْتِقْرارِ وَالتَّوَازُنِ الوَطَنِيّ، والانْتِمَاءِ العَرَبِيّ، وَالعَيشِ المُشْتَرَكِ قولاً وفِعلاً".

"اتفاق الطائف واضح ويحضن الجميع"

وشدد دريان على ان "اتفاق الطائف واضح وجلي، يَصونُ الدَّولةَ اللبنانيَّة، ويَحْضُنُ الجميع . فلا يُحَاوِلَنَّ أحَدٌ الالتِفافَ عليهِ أو تَجَاوُزَهُ أو تَخَطِّيَ حُدُودِه. وَمَنْ تُسَوِّلُ لهُ نَفْسُهُ أنْ يأتيَ إحدى هذه المُحاولات، فهوَ خاسِرٌ وَوَاهِمٌ وَوَاهِن . فالدُّستورُ واضِح ، والطَّائفُ بَيِّن، وينبغي على الجميعِ التزَامَهُ والعَمَلَ بهِ والحِفاظَ عليه، وأيُّ خللٍ في تنفيذِه سيكونُ لهُ عَوَاقِبُ وَخيمة" . وقال: "إنَّ رِئاسَةَ الحكومةِ ليستْ مَنْصِباً إدارِيّاً يُمْكِنُ التَّلاعُبُ بِهِ مِنْ هذه الجِهَةِ أو تِلك . بل هي قَلْبُ التَّوَازُنِ الوَطَنِيّ، وهي حَافِظَةُ المُؤسَّسات، وصانِعَةُ اسْتِقْرارِها، هَكذا نَفْهَمُ نحن هُوِيَّةَ رِئاسَةِ الحكومَةِ وَوَظائِفَهَا ، وَلنْ نَقْبَلَ أنْ تَقَعَ في إسارِ الاسْتِئثارِ والتَّحَزُّبِ والتَّخْرِيب، لكي لا يُصْبِحَ الاخْتِلالُ الوطَنِيُّ الحَاليُّ غَيرَ قابِلٍ لِلشِّفَاء . نقولُ هذا كُلَّه، ليسَ لِشُرَكاءِ العَيشِ الوَطَنِيِّ وَحَسْب، بل ولِأنْفُسِنَا ولكلِّ القُوى السياسيةِ الفَاعِلَة، وَالعَامِلَةِ على السَّاحَةِ اللبنانية، الذينَ يَنْبَغِي أنْ يَجْتَمِعُوا على صَونِ الأركانِ الوَطَنِيَّةِ مِنَ الزَّعْزَعَةِ وَالافْتِئات" .

وتابع: "نَتَذَكَّرُ في عيدِ الفِطرِ شُهَدَاءَنَا الذينَ قَضَوا وهَم يُؤَدُّنَ وَاجِبَهُمُ في الحِفاظِ على العَيشِ المُشْتَرَك، وَالسَّلامَةِ الوَطَنِيَّة، وَالاسْتِقلالِ الوَطَنِيّ . نَتَذَكَّرُ الرَّئيس رياض الصُّلح، وَنَتَذَكَّرُ الرَّئيس رشيد كَرامي، ونَتَذَكَّرُ الرَّئيس رفيق الحريري، ونَتَذَكَّرُ المُفتي الشيخ حسن خالد . كُلّمّا أرادَ مريدٌ أو أرادتْ جِهةٌ المَسَاسَ بِاسْتِقْلالِ لُبنان، أوِ انْتِمَائهِ أو عَيشِهِ المُشْتَرَك ؛ فإنَّ أوَّلَ ما يَفْعَلُهُ التَّعَرُّضَ للصَّامِدين في جَبْهَةِ العَيْشِ الوَطَنِيّ ، في هذا الوَطَنِ الحبيب. قبلَ أُسبوعَين، اِحْتَفَينا بِالذِّكْرَى الثَّلاثينَ لاسْتِشْهَادِ المُفتي خالد. وقدِ ارْتَبَطَتْ ذِكْرَاهُ في أذْهانِ سائرِ اللبنانيِّين، بِالبطريركِ الرَّاحِلِ صفير، وهذا الارْتِباطُ سَبَبُهُ إصْرارُ هذّينِ اللُّبْنَانِيَّيْنِ الكَبيرَين، على سَلامَةِ لبنانَ واسْتِقْلالِه، وَانْتِظَامِ العَيشِ المُشْتَرَكِ فيه" . وقال: "نحن لا نُهَدِّدُ ولا نَتَوَعَّدُ ولا نَسْتَخِفُّ كما يَفْعَلُ غَيرُنا. كُلُّ ما نَقولُهُ : إنَّنَا قَدَّمْنَا شُهَدَاءَ كِباراً كما فَعَلَ لبنانيُّونَ وَطَنِيُّون آَخرون. ونحن مُسْتَعِدُّونَ لِلمُضِيِّ في هذا السَّبيل، سبيلِ الكَرامةِ والوَطَنِيَّة".