شكرا لقرائتكم "ذئب منفرد" داعشي ينغص العيد على لبنان في طرابلس قبل أن يفجر نفسه بعد حصاره من الجيش و"المعلومات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 4 يونيو 2019 - اخر تحديث في 4 يونيو 2019 / 16:32

نغّص عمل إرهابي من قبل "ذئب منفرد" سبق أن قاتل مع تنظيم "داعش" ونشط في صفوفه في سورية، فرحة عيد الفطر على اللبنانيين عموما، وعلى مدينة طرابلس خصوصا، ليل الإثنين - الثلثاء، انتهت فجرا بمقتل الإرهابي عبد الرحمن خضر مبسوط واستشهاد 4 عسكريين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، بعدما هاجم مبسوط دوريات لقوى الأمن والجيش الساعة 11 قبيل منتصف الليل في عاصمة الشمال، ثم هرب إلى مبنى سكني وفجر نفسه في إحدى شققه الخالية من السكان، إثر اشتداد حصار القوى الأمنية عليه فجراً بعد زهاء ساعتين على تنفيذه جريمته.



وهو أول عمل أرهابي يتعرض له لبنان منذ نجاح الجيش اللبناني في التخلص من جيوب "داعش" و"جبهة النصرة" في معركة "فجر الجرود" على قمم الحدود الشرقية مع سورية حيث كان مسلحو التنظيمين يتحصنون، وينطلقون منها لتنفيذ عمليات في الداخل اللبناني.

وفيما أكدت المعلومات الرسمية وتصريحات وزيرة الداخلية ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي أن العمل الإرهابي المفاجئ قام به المبسوط في شكل منفرد، تبنت وكالة "اعماق" الناطقة باسم “داعش” العملية الارهابية باسم "مجموعة ابو محمد العدناني" قائلة قرابة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل إن "الأخوة في طرابلس الآن ينكلون في دولة لبنان الصليبية".

إلا أن المصادر الأمنية الرفيعة أكدت لـ"الحياة" أن "مبسوط قام بعمليته لوحده، من دون مساعدة أحد، وأن القوى الأمنية رصدت إمكان حصوله على مساعدة عناصر إرهابية أخرى خلال مطاردتها له، لكنه لم يتبين لها أنه تلقى أي مساعدة من عناصر آخرين".

وبدأ مبسوط الذي تبين لاحقا أنه كان مسجونا لمدة سنة ونصف السنة في سجن رومية، بجرم الانتماء إلى مجموعة إرهابية وخرج قبل أسابيع، تنفيذ عمليته من سرايا طرابلس وفرع مصرف لبنان في المدينة حيث رمى قنبلة يدوية، واطلق النار على رجال الأمن. وفي هذه الأثناء تحركت دوريات للجيش ولقوى الأمن المتواجدة في المدينة صوب مكان الحادث، وأثناء مرور دورية لقوى الأمن الداخلي استهدفها من بندقيته فاستشهد أحد عناصرها فورا وأصيب آخر بجروح خطيرة واستشهد لاحقاً. وقال شهود عيان أن الجاني ملتحٍ وكان يرتدي جعبة عسكرية ويحمل رشاشا وقنابل يدوية وعلى خصره حزام ناسف، وتمتم بكلمات غير مفهومة بصوت عال عند إطلاقه النار على قوى الأمن. وهو هارب وعند اقتراب دورية من الجيش من مكان تواجده أثناء انتقاله من الشارع الذي بدأ فيه عمليته، إلى مكان آخر عاجل الدورية بإطلاق النار على إحدى الآليات فاستشهد أحد العسكريين، وجرح رفاق له.

وتمكن مبسوط الذي لاحقته القوى الأمنية في الزواريب من دخول مبنى سكني قرب مستشفى دار التوليد، وحين اقتربت دورية أخرى للجيش أطلق النار عليها فأصاب ضابطا برتبة ملازم أول استشهد لاحقا، وعسكريين.

وتحصن الجاني في إحدى الشقق التي دخلها وشاءت الصدف أن تكون خالية من سكانها، فيما حاصرته قوة ضاربة من الجيش وفهود شعبة المعلومات، ولم تقرر اقتحام الشقة إلا بعد التأكد من خلوها من المدنيين، فتولت القوة المشتركة تشديد الحصار عليه بعد أن دخلت المبنى وأمطرت الشقة بوابل من القنابل الغازية والمسيلة للدموع، وأطلقت النار عليه فما كان منه إلا أن فجر الحزام الناسف الذي كان على خصره. إلا أيا من عناصر القوة العسكرية التي حاصرته واقتحمت الطابق الذي تقع الشقة فيه لم يصب بأذى.

وعرضت قناة "إل بي سي" صورا للشقة صباحا وهي مضرجة بدمائه وقد تبعثرت محتوياتها وأثاثها نتيجة انفجار الحزام الناسف، وانتشرت أشلاء مبسوط على جدران الغرفة التي تحصن فيها وهي مطلة على الشرفة التي امتلأت بالشظايا، فيما تطايرت أجزاء من الأثاث إلى الشارع.

وكتب مبسوط على مرآة في الشقة: "سامحني أخي المسلم قدر الله فوالله لم أقصد ..." ولم تعرف بقية العبارة نظرا إلى تشظي المرآة نتيجة قوة الانفجار، لكنه فهم منها أنه يعتذر نتيجة دخوله الشقة عنوة، من صاحبها.

Advertisements

وأفيد لاحقا أن مبسوط أرسل قبل تنفيذ عمليّته الإرهابيّة، رسالةً صوتيّة إلى زوجته لإبلاغها بنيته تنفيذ العملية. ونصت الرسالة على الآتي: "اسمعي جيداً الان أنا ذاهب للغزوة في سبيل الله... أنت طالق. أنت عندما تخرجين الى المحكمة وتبرزين لهم التسجيل سيعرفون أنني طلقتك".

وظهر أمس قال صاحب الشقة التي تحصن فيها مبسوط، كمال فرّي أنه كان في عمله في السوق التجاري ليلة العيد، حين اتصل به جاره ليخبره بدخول مسلح منزله، فاتصل على هاتف المنزل، وكان خطه مشغولا، ثم عاود الاتصال فأجابه الإرهابي الذي اعتبره "من مخابرات الجيش " حين قال له أنه صاحب الشقة، ثم أقفل الخط في وجهه.

وتبين أن مبسوط كان ينتمي إلى مجموعة أسامة منصور (الذي تمكن الجيش من قتله عام 2015 في شارع المئتين في طرابلس)، وشادي المولوي (الذي هرب إلى سورية قبل أكثر من سنة بعدما اختبأ أشهرا في مخيم عين الحلوة الفلسطيني)، وشارك في المعارك ضد ⁧‫الجيش اللبناني‬⁩ في ⁧‫طرابلس‬⁩ عام 2014. وكانت مديرية المخابرات في الجيش أوقفت العديد من مجموعة أسامة منصور في السنوات الأخيرة من المتهمين بأعمال إرهابية وبالاشتباك مع الجيش ورمي متفجرات على مراكز ودوريات له.

وتردد أن مبسوط شوهد قبل مدة مع أشخاص في طرابلس إلاّ أنّه لم يُشتبَه به كونه خرج حديثاً من السجن.

قيادة الجيش

وكانت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أصدرت عند الساعة 11:34 ليل الإثنين البيان الآتي:

بتاريخه حوالي الساعة 23:00، أقدم المدعو عبد الرحمن مبسوط على إطلاق النار باتجاه فرع مصرف لبنان في منطقة طرابلس ومركز تابع لقوى الأمن الداخلي في سراي طرابلس، بالإضافة إلى آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، ما أدى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح. وتقوم وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ عمليات تفتيش بحثاً عن مطلق النار لتوقيفه.

وبعيد الأولى فجر الثلثاء أصدرت "إلحاقاً ببيانها السابق، المتعلق بتعرّض مراكز عسكرية تابعة للجيش وقوى الأمن الداخلي في منطقة طرابلس إلى إطلاق نار، استشهد ضابط من الجيش اللبناني نتيجة إطلاق النار. وقد فرضت قوى الجيش طوقاً أمنياً في محيط المنطقة، وقامت وحدة خاصة من مديرية المخابرات بدهم المبنى السكني الموجود داخله الإرهابي عبد الرحمن مبسوط قرب مبنى دار التوليد لتوقيفه، حيث اشتبكت هذه الوحدة معه، فأقدم على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه دون وقوع أية إصابات".

وبعد ظهر أمس نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، الملازم أول حسن علي فرحات ( من مواليد 24/11/1990 برعشيت – بنت جبيل) والمجند ابراهيم محمد صالح (من مواليد 13/8/ 1998 جديدة - مرجعيون)، اللذين استشهدا في طرابلس.

كما نعت قوى الأمن الداخلي شهيديها الرقيب جوني خليل والعريف يوسف فرج.