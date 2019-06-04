الإمارات تدعو إلى استمرار الحوار في السودان

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ابوظبي: دعت الإمارات إلى استمرار الحوار في السودان بهدف التوصل إلى اتفاق، مؤكدة أن "الإنتقال المنظم" هو السبيل الوحيد لتفادي الفوضى.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر "نتطلع إلى إستمرار الحوار والتفاوض في السودان الشقيق للوصول إلى إتفاق يقود البلاد إلى بر الأمان".

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وبحسب قرقاش، فإن "تجربة المنطقة علمتنا أن الإنتقال المنظم والحافظ للدولة ومؤسساتها هو السبيل الوحيد لتفادي سنوات من الفوضى والضياع. قلوبنا مع السودان وأهله في هذه الظروف الدقيقة".

قتل أكثر من 35 متظاهرا وجرح المئات جراء قيام القوات السودانية بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الاثنين، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية القريبة من المتظاهرين الثلاثاء.

وفضت القوات السودانية الاثنين الاعتصام الذي يطالب بتسليم السلطة إلى مدنيين، وانتشرت أعداد كبيرة من عناصر قوات التدخل السريع شبه العسكرية المدججة بالسلاح في الطرق الرئيسية في العاصمة.