الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تعذرت رؤية هلال شوال في عدد من الدول الإسلامية ما يجعل اليوم الثلاثاء 4 يونيو متمما لشهر رمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطير المبارك.
وقد أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، أن الأربعاء أول أيام العيد، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء على أن يكون أول ايام عيد الفطر الأربعاء أو الخميس.
وبعد ساعات من إعلانها يوم الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت ليبيا عن ذلك وأعلنت أن الثلاثاء بداية عيد الفطر.
وفي اليمن أعلنت دار الإفتاء اليمنية التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر المبارك، في حين أعلنت دار الإفتاء التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، ويوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، في المناطق التي تسيطر عليها.
وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بينما قال مكتب المرجع الشيعي، علي السيستاني، إنه "سيتم تحري رؤية هلال شوال مساء اليوم الثلاثاء، حيث إن الإثنين هو الثامن والعشرين من شهر رمضان الكريم".
المصدر: وكالات
شاهد: هكذا تستعد بنغلاديش للاحتفال بعيد الفطر
من Euronews
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
ترامب يصف رئيس بلدية لندن صادق خان بالفاشل
جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه اللفظي على صادق خان رئيس بلدية لندن يوم الاثنين فوصفه بأنه "فاشل تماما" بعد أن انتقد خان قرار الحكومة البريطانية استضافته في زيارة دولة. وكتب ترامب على تويتر بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته في مطار ستانستيد قرب لندن "صادق خان، الذي قام بعمل مزعج على كل المستويات كرئيس بلدية لندن، كان بغيضا جدا تجاه رئيس الولايات المتحدة الزائر أهم حليف على الإطلاق لبريطانيا". وأضاف "إنه فاشل تماما ويتعين عليه التركيز على الجريمة في لندن وليس علي". إقرأ المزيد على يورونيوز: بالون "ترامب الرضيع" يحلق في لندن تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي
Euronews (Ar)
-
"خطأ مصنعي" يشكل خطرا على طائرات بوينغ 737
قالت هيئة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة، إن حوالي 300 طائرة بوينغ من طراز 737 قد تحتوي على قطع صُنعت بشكل خاطئ، ما قد يسبب خللا في قطع الأجنحة. وبحسب رويترز فإن هذه القطع هي عبارة عن شرائح توضع على الحافة الأمامية للطائرات، وأن الخلل المصنعي فيها قد يؤدي إلى تدمير الطائرة أثناء الطيران. وتعتبر هذه القطع أساسية حيث توفر قوة دافعة للطائرة خلال عمليتي الإقلاع والهبوط، وهو ما يستوجب استبدالها حتى يتم رفع الحظر عن هذا الطراز من الطائرات. اقرأ أيضا على يورونيوز: بوينغ تعترف بعلمها بمشاكل تقنية في طراز 737 ماكس منذ 2017 وقائع صادمة تسببت في ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة الروسية شاهد: طائرة بوينغ 737 تنزلق إلى نهر في فلوريدا بالولايات المتحدة واعترفت شركة بوينغ الأمريكية الأحد بأنها كانت على علم بالمشاكل التقنية في طائراتها 737 ماكس منذ العام 2017 أي قبل عام من وقوع أول حادث قاتل، لكنها لم تتخذ أي الإجراءات اللازمة لإشعار الطيارين بهذه المشاكل أو تصحيحها. وقالت الشركة إنها جعلت من دون قصد ميزة الإنذار اختيارية بدلاً من معيارية، مصرة في ذات الوقت على أن هذا لا يعرض سلامة الطيران للخطر. وتم إيقاف جميع طائرات 737 ماكس في مارس/ أذار المنصرم بعد تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية وأسفر عن مقتل 157 شخصا. وقبل ذلك بخمسة أشهر، قُتل 189 شخصًا في حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الأسد Lion Air قبالة ساحل إندونيسيا. وبلغ إجمالي طائرات 737 ماكس في الأسطول العالمي 387 طائرة خلال قرار توقيف الطيران.
Euronews (Ar)
-
"فوضى".. مسلسل يروي ملاحقات المستعربين لشباب المقاومة في فلسطين
يسعى مسلسل "فوضى" التلفزيوني الإسرائيلي، الذي ذاع صيته على شبكة نتفليكس لتصويره أفراد عمليات خاصة سريين يتظاهرون بأنهم فلسطينيون لملاحقة عناصر حماس، للخوض أكثر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال موسمه الثالث. وصورت معظم أحداث الموسمين الأول والثاني في الضفة الغربية المحتلة. وفي الموسم الثالث، صور الكاتبان آفي اسخاروف وليئور راز معظم مشاهده على أنها بقطاع غزة الذي تحكمه حركة المقاومة الإسلامية حماس. وقال راز الذي لعب دور الشخصية الرئيسية المعذبة في المسلسل في تصريح لرويترز من داخل محطة كهرباء يكسوها الغبار والدخان تحت الأرض بتل أبيب جرى تجهيزها لتبدو وكأنها شبكة أنفاق ومخابئ لحماس "سيكون أكثر عمقا وإثارة". وحظي المسلسل، الذي صدر له نصان بالعبرية والعربية على إشادة دولية لواقعيته الجريئة - حيث اختارته صحيفة نيويورك تايمز ضمن أفضل العروض في 2017 - بينما لقي انتقادات من نشطين فلسطينيين وصفوه بأنه دعاية لإسرائيل. وكلمة فوضى هي شفرة بين أفراد العمليات الخاصة تشير إلى أي عملية تخرج عن مسارها. اقرأ أيضا على يورونيوز: كوشنر: الفلسطينيون يستحقون تقرير المصير ولكن تحررهم يعتبر " طموحا عاليا" مصلون فلسطينيون ينتفضون ضد اقتحام متطرفين من اليهود ساحات المسجد الأقصى مناصرون للقضية الفلسطينية يحيون يوم القدس السنوي وسط برلين ويقر اسخاروف وراز بأنهما تطرقا للصراع من وجهة النظر الإسرائيلية. وقال اسخاروف لرويترز "في نهاية الأمر، وبما أن ليئور وأنا - كلانا يهودي وإسرائيلي وصهيوني فلا يمكن أن نكون منصفين. هذا ليس سردا مشتركا (للأحداث)". ومع ذلك، يقول الاثنان إن المسلسل نجح لأن الشخصيات الفلسطينية لها صفات رئيسية خفية ومعقدة معربين عن أملهما في أن يستمتع الفلسطينيون أيضا بمشاهدة المسلسل. وقال راز "نريد أن ندفع الناس لمشاهدة هذه القصة والحبكة التي نكتبها. نحن لا نسعى إلى تغيير العالم. بوسعنا السعي (فقط) إلى دفع الناس إلى الحديث مع بعضهم البعض والسعي لفهم بعضهم البعض بشكل أفضل". ودعا بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين إلى مقاطعة نتفليكس بسبب بثها للمسلسل. وجاء في تعليق على موقع فايس الصادر بالعربية "المسلسل لم يتم كتابته من قبل شخصين أوروبيين أو أمريكيين أو أفارقة، كتبوا مسلسلا حول ما درسوه أو اكتشفوه عن فلسطين. المسلسل مكتوب من قبل ’الجناة’ أو المجرمين أنفسهم". لكن ياسمين سرحان وهي كاتبة فلسطينية في لندن كتب في مجلة "ذي اتلانتك" أنها لم تقدر على التوقف عن المشاهدة حتى انها "اضطرت للصراخ في بعض الأحيان أمام الشاشة".
Advertisements
Euronews (Ar)
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
شاهد: هكذا تستعد بنغلاديش للاحتفال بعيد الفطر
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر الدول التي أعلنت الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.