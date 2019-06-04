«الصحة» تُحذر من «الإمساك» خلال عيد الفطر.. 7 نصائح لحمايتك (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لتجنب «الإمساك» خلال أيام العيد، حيث أشارت إلى أن الإمساك يحدث بسبب تغير النظام الغذائي. ونشرت الوزارة هذه النصائح عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ، وجاءت النصائح كالتالي: – الابتعاد عن التغير المفاجئ بكمية ونوعية الأطعمة المتناولة.

– تقسيم الوجبات ومضغ الطعام ببطء.

– الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل “الحبوب الكاملة الفواكه والخضار، الفواكه المجففة، المكسرات”، مع تناول السوائل بشكل كاف.

– الابتعاد عن المشروبات عالية السكر.

– ممارسة النشاط البدني وخصوصا المشي.

– الابتعاد عن النوم مباشرة بعد تناول الطعام.

– التقليل قدر الإمكان من الحلويات والسكريات. Advertisements

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