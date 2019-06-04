سقوط المستودعات مستمر... ضبط "درون" وكميات من الأسلحة والذخائر جنوبي سوريا (فيديو)

وبحسب "سانا"، شملت المضبوطات مئات آلاف طلقات البنادق الآلية بعضها من صنع إسرائيلي ورشاشات من أعيرة مختلفة إضافة إلى عدد من الصواريخ مضادة للدروع من أنواع "مالوتكا وميتس وفاغوت" و"تاو" أمريكي الصنع وكميات كبيرة جداً من القذائف المتنوعة.

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ونقلت الوكالة عن مصدر في الجهات المختصة أن "وجود هذه الأسلحة النوعية مؤشر واضح على الدعم الذي كانت تتلقاه المجموعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية من الدول الداعمة للإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبإشراف غرف عمليات إدارتها استخبارات تلك الدول".

ولفت المصدر إلى "العثور على طائرة مسيرة "درون" يتم توجيهها عبر الأقمار الصناعية قادرة على حمل كمية من المواد المتفجرة تقدر بحدود 20 كليوغراماً"، وإلى أن "وجود مثل هذا الطيران المسير بأعداد كبيرة في الفترة الأخيرة دليل واضح على حجم الدعم اللامحدود للتنظيمات الإرهابية من قبل داعميها".

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وتواصل الجهات المختصة في سوريا العثور وضبط مستودعات الأسلحة التي خلفها الإرهابيون في المناطق التي حررها الجيش السوري، وكانت عثرت في أيار/مايو الفائت على أسلحة وذخائر بعضها أمريكي وتركي الصنع في أرياف دمشق ودرعا وقطع أثرية كانت معدة للتهريب في قلعة المضيق بريف حماة الشمالي.

وبعد أقل من 24 ساعة على ضبطها أسلحة وذخائر في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، عثرت الجهات المختصة يوم أمس الإثنين على كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والصواريخ المضادة للدروع بالريف ذاته وذلك في إطار استكمال تأمين المناطق التي حررها الجيش السوري.