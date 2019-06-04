وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في حسابه على "تويتر": حفاظاً على سلامة الزوار والعاملين في ياس مول، تم إخلاؤه مؤقتاً بعد انطلاق إنذار صباح اليوم. وبعد إتمام إجراءات السلامة، تم افتتاح المول من جديد الآن.. نأسف لأي إزعاج وكل عام وأنتم بخير".
ونشرت الصفحات الرسمية للمركز على مواقع التواصل الاجتماعي نفس رسالة الإاعتذار وأكدت أنه تم افتتاح المركز التجاري مرة أخرى.
و"ياس مول" هو أكبر المركز التجارية في العاصمة أبوظبي، بحسب موقعه على الإنترنت، وهو مقام على مساحة تصل إلى 2.5 مليون قدم مربع، ويتواجد به أكثر من 370 من المحال ويضم 68 مطعم ومقهى.
وتحتفل الإمارات اليوم بأول أيام عيد الفطر، مع عدد من الدول العربية والإسلامية التي تأكد لديها ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول أيام العيد... إخلاء أكبر مركز تجاري في أبوظبي بعد إنذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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