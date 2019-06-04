"عيدهم قد يكون الخميس"... دول تتحرى هلال عيد الفطر الليلة بينهم دولتان عربيتان

وأعلنت، مساء أمس، الهيئات واللجان المعنية بالرؤية الشرعية لهلال شهر شوال في 17 دولة حول العالم أن أمس الاثنين هو المتمم لشهر رمضان، وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

ومن بين هذه الدول جاءت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر واليمن (جماعة أنصار الله أعلنت أن عيد الفطر الأربعاء) ولبنان والعراق وتركيا والجزائر والصومال وليبيا (بعد ساعات من إعلانها الأربعاء أول أيام العيد، تراجعت وأعلنت أن العيد الثلاثاء) وجزر القمر وجيبوتي وفرنسا وروسيا والنمسا وأمريكا.

​بينما أعلنت كل من مصر، وتونس، وسوريا، والأردن، وفلسطين، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزيا، تعذر رؤية الهلال، وعليه أعلنت أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

Advertisements

وبين هذه الدول وتلك، تأتي مجموعة أخرى من الدول قد يكون العيد عندهم بعد غد الخميس، وليس يوم غد الأربعاء، حيث ستقوم هذه الدول بتحري هلال شوال اليوم الثلاثاء الذي يصادف فيها 29 رمضان حيث تأخرت في الصيام عن باقي دول المنطقة.

ومن بين هذه الدول سلطنة بروناي، والهند، وباكستان، وبنغلادش، وإيران، وسلطنة عمان، والمغرب.