أبل تعمل على تطوير هاتف "آيفون فولد" القابل للطي

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون فولد هاتف آيفون فولد

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة ابل الأمريكية تعمل على تطوير هواتف قابلة للطي، إذ قدمت براءة اختراع بشأن هاتف بشاشة مزدوجة وقابلة للطي.

ووفق ما ذكر موقع "بي جي آر"، أظهرت براءة اختراع المقدمة من "أبل" أنه يمكن ثني الشاشة على نفسها أو طيها داخليًا، كما أظهر التصميم المبدئي، أن الهاتف الجديد يمكن استخدامه أيضا كجهاز لوحي.

وأودعت "أبل" براءة الاختراع، خلال العام الماضي، وتوضح الوثيقة، كافة الطرق التي يمكن بها طي الجهاز، فضلا عن عدد من الميزات الأخرى.

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ومن المتوقع أن تكشف "أبل" عن هاتف "آيفون فولد" القابل للطي بحلول العام المقبل 2020.