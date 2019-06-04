كتب - عاصم الأنصاري:
أفادت تقارير إخبارية بأن شركة أبل الأمريكية تخطط للتخلي عن برنامج "آي تونز".
ووفق ما ذكر موقع "بلومبرج"، تعتزم "أبل" تعويض برنامج "آي تونز" ببرامج مستقلة قائمة بذاتها، تتيح الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام من مصدرها مباشرة.
ومن المتوقع أن يعلن رئيس الشركة، تيم كوك، التخلي عن برنامج "آي تونز" خلال مؤتمر المطورين في الثالث من يونيو.
جدير بالذكر أن "آي تونر" خرج للمرة الأولى في عام 2001، ويعتبر أفضل طريقة لتنظيم ما لدى مستخدمي "أبل" من موسيقى وأفلام والاستمتاع بها.
وكانت "أبل" قد أجرت تعديلات على تصميم قسم البودكاست والمدونات الصوتية تتيح الاستماع للحلقات مباشرة من الموقع بدون الحاجة لبرنامج "آي تونز".
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تعتزم إغلاق "آي تونز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.