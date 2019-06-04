شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات سورية روسية بموسكو لتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير شئون رئاسة الجمهورية السورى منصور عزام، مع نائب رئيس الوزراء الروسى رئيس الجانب الروسى فى اللجنة الروسية - السورية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والتقنى يورى بوريسوف، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية ونتائج تنفيذ قرارات اللجنة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الجانبين أكدا عزمهما على تطوير التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات وخاصة مواصلة مكافحة الإرهاب والتصدى للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب الأمريكية والأوروبية المفروضة على سوريا.

وشدد الجانبان على ضرورة بذل جميع الجهود اللازمة لدفع التعاون بين سوريا وروسيا بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين.

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