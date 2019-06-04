إلغاء رحلات «فلاي دبي» الإماراتية اليوم بسبب الأوضاع في الخرطوم

أعلنت شركة طيران «فلاي دبي» الإماراتية إلغاء رحلاتها إلى السودان، اليوم الاثنين، بسبب الأوضاع في العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت الشركة، في بيان لها: «بسبب الأوضاع الراهنة في السودان، تم إلغاء رحلات فلاي دبي، اليوم، وهذا يشمل رحلاتنا لكل من الخرطوم وبورتسودان».
كما أكدت الشركة أنها تواصل مراقبة الوضع في السودان .
وكانت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي مقرًا لها، أعلنت تعليق رحلاتها إلى الخرطوم، اليوم، بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.
وكان 13 متظاهرًا قد قتلوا وأصيب العشرات لدى قيام قوات الأمن السودانية، صباح اليوم الإثنين، بفض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب «لجنة أطباء السودان المركزية» و«تجمع المهنيين السودانيين».
واعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف التفاوض مع المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية ودعت إلى عصيان.
من جانبه، نفى المتحدث باسم المجلس، شمس الدين كباشي، فض الاعتصام بالقوة، وأعرب عن أمله في استمرار الحوار بين الجانبين.
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