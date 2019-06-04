في اليمن: عيد الفطر الثلاثاء.. وعند الحوثيين الأربعاء

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

انقسم اليمن بشأن عيد الفطر لأول مرة، ففي حين أعلنت وزارة الأوقاف في الحكومة الشرعية أن غدا هو أول أيام عيد الفطر، أعلنت دار الإفتاء الخاضعة للحوثيين، أن غدا هو المتمم لشهر رمضان.

وتأخر إعلان دار الافتاء الحوثية كثيرا، وأثار إعلانهم ضجة كبيرة وحالة من الانقسام بين اليمنيين الذين لم يعرفوا مثل هذا التفرق والانقسام، إلا مع قدوم المليشيات الحوثية.

وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في الحكومة الشرعية أن يوم غد الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك في اليمن.

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وقال بيان صادر عن الوزارة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "بعد التواصل المستمر مع لجنة رؤية هلال شوال لهذا العام، ومتابعتهم للهلال في المناطق المتوقع ظهوره فيها في السواحل اليمنية، وتأكد مطلع الهلال، فقد ثبت لدى وزارة الأوقاف والإرشاد رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1440 هجرية، وبذلك يكون يوم غد الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2019 ميلادية هو أول أيام عيد الفطر المبارك، لقول النبي الأعظم (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما )".

فيما أعلنت دار الإفتاء بصنعاء أن يوم غد الثلاثاء، هو المكمل لشهر رمضان لتعذر رؤية هلال شوال وأن يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضحت دار الإفتاء الحوثية، في بيان، أن لجنة مراقبة الأهلة بمحافظة الحديدة قامت مساء اليوم الاثنين بمراقبة وتحري رؤية هلال شهر شوال أثناء الغروب وبعده وتعذر رؤية هلال شوال لهذا العام بعد غروب شمس اليوم 29 رمضان 1440هـ، وعملا بقوله تعالى "يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج"، وقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم "صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا العدة"، فإن يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غدٍ الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.