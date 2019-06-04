على رأسهم الحريري... الملك سلمان يستقبل المهنئين بعيد الفطر (صور)

وتناول الجميع طعام الإفطار مع العاهل السعودي.

وحضر الاستقبال الأمير فيصل بن تركي بن عبد الله، والأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، والأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز.

كما حضر الأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز والأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار الملك، والأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار الملك، والأمير خالد بن فيصل بن تركي وكيل الحرس الوطني.