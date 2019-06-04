شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الملك سلمان يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك على رأسهم الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، المهنئين بعيد الفطر المبارك وعلى رأسهم سعد الحريرى، رئيس الوزراء اللبنانى. ونشرت وكالة واس السعودية صور لاستقبال الملك سلمان للمهنئين.

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