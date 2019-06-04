مصادر ليبية: تفجير مركز للشرطة فى مدينة درنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت مصادر محلية ليبية اليوم الثلاثاء، أن تفجيرا إرهابيا استهدف مركزا للشرطة بمنطقة الساحل الشرقى فى مدينة درنة، دون وقوع خسائر بشرية. ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن المصادر قولها إن الانفجار جرى بوضع حقيبة ملغومة قرب سور مدرسة "الانتفاضة" المجاور لمبنى مركز الشرطة. يذكر أن تفجيرين مزدوجين وقعا صباح السبت الماضى فى مقرين عسكريين لـ"الجيش الوطنى الليبى" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأعلن تنظيم داعش مسئوليته عن الهجومين .

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