شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يعفو عن أكثر من 100 سجين بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قرارا بالعفو عن أكثر من مائة سجين، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكرت الاذاعة الموريتانية اليوم الثلاثاء، أنه بموجب مرسوم صادر عن الرئيس محمد ولد عبد العزيز وبناء على تقرير من وزير العدل يمنح عفو شامل عن مائة وتسعة سجناء من بين سجناء الحق العام.

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ويأتى هذا العفو الرئاسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وكانت موريتانيا قد أعلنت مساء أمس الاثنين أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجرى 1440 .