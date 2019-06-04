رسميا العيد الأربعاء.. الأمن الفلسطيني يمنع صلاة العيد الثلاثاء لحزب ديني بالخليل

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-

منعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الثلاثاء، إقامة صلاة عيد الفطر في أحد مساجد مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، نظمها حزب التحرير الاسلامي (المحظور في معظم الدول العربية).

وقال مراسل الخليج 365 في الضفة الغربية، إن المئات من أنصار حزب التحرير شرعوا بترديد تكبيرات عيد الفطر في مسجد الأبرار في الخليل، وقبل إقامة الصلاة حاصرت أجهزة الأمن الفلسطينية المسجد وفرقت الجموع، واعتقلت نحو 10.

وأشار مراسلنا إلى أن الأمن استخدم الهراوات لتفريق المصلين.

وقال عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير إبراهيم التميمي، للأناضول، إن الأمن الفلسطيني ارتكب جريمة بحق جموع المصلين.

وأضاف "نحن لم نخالف أي قرار، وافطارنا اليوم شرعي وهو حق لنا بعد أن ثبت رؤية هلال العيد".

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وأعلن مفتي فلسطين والديار المقدسة، محمد حسين، إن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، بعد تعذر رؤية هلال شوال.

ويسود خلاف كبير في أوساط الشارع الفلسطيني منذ اعلان المفتي.

ولم يتسن الحصول على رد من قبل الأمن الفلسطيني حتى الساعة.

وأعلنت كل من تركيا، والسعودية، البحرين، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان والجزائر، أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440ه، والثلاثاء 4 يونيو/ حزيران هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

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