العراق.. مقتل 4 جنود بهجوم مزدوج لـ"داعش"شمالي بغداد

بغداد/علي جواد/الخليج 365-

قال مصدر أمني عراقي إن اربعة جنود قتلوا وأصيب آخرون بهجوم مزدوج شنه مسلحون مرتبطون بتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية ذات الغالبية السُنية شمالي بغداد.

وقال النقيب أحمد خلف، من شرطة بغداد، لـ"الخليج 365"، إن "دورية تابعة للواء 59 في الجيش تعرضت في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء لتفجير عبوة ناسفة بأطراف قضاء الطارمية شمالي بغداد مما ادى الى اصابة عدد من الجنود بجروح".

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وأوضح خلف أن "الدورية طلبت تعزيزا أمنيا لاجلاء الجرحى"، لافتا أنه "حال وصول التعزيزات لاخلاء الجرحى فتح مسلحون من بستان قريب نيران اسلحتهم على عناصر الجيش مما ادى الى مقتل 4 وإصابة آخرين بجروح إضافة الى مقتل 4 مسلحين من تنظيم داعش".

وبعد 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر / كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش" الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

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