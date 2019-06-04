ليبيا تتراجع.. الثلاثاء أول أيام العيد بدل الأربعاء



طرابلس/وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت ليبيا بان اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من إعلانها بأنه الأربعاء.

جاء ذلك في بيانين منفصلين نشرتهما، دار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بالبيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق في ساعة متأخرة.

وجاء إعلان التغيير بعد ساعات من الاعلان بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وان اول ايام العيد سيكون يوم الاربعاء وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

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وذكرت الهيئة العامة للأوقاف التابعة للوفاق بانه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.وقالت دار الإفتاء الليبية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك: "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي، وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".



ووفق مراسل الخليج 365 فإن العاصمة طرابلس شهد بعد ذلك الاعلان إعادة المحال التجارية فتح أبوابها من جديد وعادت حركة الأسواق لكي يتسنى للمواطنين شراء لوازم العيد.

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