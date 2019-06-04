دول عربية تعلن موعد عيد الفطر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الأربعاء أول أيام العيد في فلسطين

وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء الاثنين، وبذلك يكون الثلاثاء 4 يونيو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وفي لبنان، أصدرت دار الفتوى بيانا عن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، تعلن فيه أن الثلاثاء هو أول ايام عيد الفطر.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الثلاثاء، الموافق 4 يونيو، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

الأربعاء.. أول أيام العيد

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي في دمشق أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في سوريا.

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وفي الأردن أيضا، أعلن المفتي العام في المملكة الأردنية محمد الخلايلة، أن الثلاثاء 4 يونيو هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه سيكون الأربعاء هو الأول من شوال لسنة 1440للهجرة، وأول أيام عيد الفطر.

كما أعلن مفتي فلسطين، محمد حسين، أن يوم الثلاثاء، هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي مصر، أعلنت دار الإفتاء أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان من سنة 1440 للهجرة، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر في البلاد.

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها تتحرى هلال شهر شوال اليوم الاثنين.