من جوار البيت الحرام... الملك سلمان يغرد للعالم أجمع

وكانت المحكمة العليا السعودية أعلنت، يوم أمس الاثنين، المتمم لشهر رمضان، واليوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وغرد الملك سلمان: "أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير".

وأضاف العاهل السعودي: "أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك".