شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثى تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر عسكرية يمنية، إن مواقع متفرقة للقوات المشتركة المتمركزة بريف ومدينة الحديدة تعرضت للقصف عشية يوم العيد من قبل مليشيات الحوثى الموالية لإيران بالأسلحة المختلفة، ضمن سلسلة خروقاتها لقرار وقف إطلاق النار ولهدنة الإنسانية، بحسب سكاى نيوز .
وأفادت المصادر إن ميليشيات الحوثى شنت عملية قصف واسعة على مواقع القوات المشتركة فى شرقى وجنوبى مدينة الحديدة، فضلًا عن قصفها مواقع أخرى فى منطقة "الجبلية" جنوبى التحيتا، و"الجاح" بمديرية بيت الفقيه، وكيلو16، ومدينة "الصالح" بمديرية الحالي.
وتواصل المليشيات الدفع بالمزيد من الحواجز الخرسانية والصبيات الثقيلة إلى داخل أحياء وشوارع مدينة الحديدة، وتستهدف هذه المرة مناطق وأحياء التماس فى خط المطار وبمحاذاة الجامعة.
وأوضحت المصادر، دخول شاحنات نقل جديدة إلى مدينة الحديدة من خط ونقطة "الشام" محملة بالمزيد من الحواجز والصبيات والكتل الخرسانية لتوزيعها ونشرها فى أحياء وشوارع أخرى، إضافة إلى تلك التى تم نشرها فعلياً قبل أيام.
وتتزامن التحركات الأخيرة مع حملة استحداثات مستمرة بما فيها حفر وتعميق خنادق وأنفاق جديدة وتكثيف نشر القناصة على أسطح عمارات ومنازل المواطنين بمواجهة خطوط التماس والأحياء المحررة.
وفى صعدة، قالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش الوطنى اليمنى شنت، هجوما واسعا على مواقع مليشيات الحوثى الموالية لإيران، فى مديرية "كتاف" شرقى المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثى تواصل انتهاكاتها لاتفاق الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.