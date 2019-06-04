صور.. السعودية تؤدى صلاة عيد الفطر والمسجد النبوى عامراً بالمصلين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أديت صباح اليوم، صلاة عيد الفطر المبارك فى مختلف أنحاء المملكة، بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وشهد الحرمان الشريفان فى مكة المكرمة والمدينة المنورة كثافة فى عدد المصلين الذين توافدوا إليهما . وتوافد المصلون على مصليات العيد والجوامع والمساجد التى هيئت للصلاة فى مختلف مدن وقرى ومراكز المملكة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لأداء الصلاة.

المسجد النبوى عامرا بالمصلين

جانب من صلاة العيد فى المسجد النبوى Advertisements

صلاة العيد فى المسجد النبوى

مسجد قباء عامرا بالمصلين

مسجد قباء فى المدينة المنورة

مسجد قباء

مئات المصلين فى مسجد قباء بالمدينة

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