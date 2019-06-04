شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الإماراتية تتوقع هطول أمطار خلال أيام عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المركز الوطنى للأرصاد بالإمارات، هطول الأمطار على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة خلال فترة عيد الفطر السعيد، وسط طقس حار بوجه عام ومغبر وغائم جزئيا على بعض المناطق نهاراً ومائل للحرارة إلى معتدل ليلاً، مع فرصة لتكون السحب الركامية بعد الظهر وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وتزداد الرطوبة النسبية فى ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر على بعض المناطق خاصة الساحلية والغربية من الدولة، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض تلك المناطق صباح يوم الثلاثاء.

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والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتنشط على بعض المناطق نهاراً ومع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج فى الخليج العربى وبحر عمان.

وفيما يلى درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة: السواحل والجزر 37 – 43 المناطق الداخلية 43 – 47 المناطق الجبلية 28 – 35 وفيما درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة: السواحل والجزر 28 – 31 المناطق الداخلية 25 – 29 المناطق الجبلية 23 – 28 ونصح المركز الوطنى للأرصاد بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات النهار.